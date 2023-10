Chicago Fed index nipt boven nul Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chicago Fed National Activity Index is in september weer net boven het nulpunt gestegen. Dit maakte de centrale bank van Chicago maandag bekend. De index steeg van -0,22 in augustus tot +0,02 afgelopen maand. Een negatief cijfer duidt op een vertraging van de groei. Het driemaands voortschrijdend gemiddelde verbeterde licht, van -0,14 tot -0,00. Bron: ABM Financial News

