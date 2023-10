Brussel keurt overname Majorel goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de overname goedgekeurd van het in Amsterdam genoteerde Majorel Group door Teleperformance uit Frankrijk. Dat maakten de Europese mededingingsautoriteiten maandagmiddag bekend. De geplande concentratie levert geen mededingingsproblemen op, stelde de Commissie, omdat de impact op de markten waar de bedrijven actief zijn, beperkt zal zijn. Eind juni gingen de aandeelhouders van Majorel al akkoord met de overname door Teleperformance. Bron: ABM Financial News

