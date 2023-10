Europese beurzen in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur lager, na teleurstellend bedrijfsnieuws van Volkswagen en Philips, terwijl de oorlog in Israël verhevigde en de Amerikaanse rente bleef stijgen. De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 430,24 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,0 procent op 14.655,98 punten en voor de Franse CAC 40 was er een min van 0,4 procent op 6.789,11 punten. De Britse FTS100 daalde 0,7 procent tot 7.353,06. De bombardementen van Israël op Gaza intensiveren op meerdere fronten, terwijl humanitaire hulp langzaam de Gaza-strook in begint te druppelen, in een internationale poging om het leed daar te verzachten voor de twee miljoen burgers die er gevangen zitten in het oorlogsgebied. De olieprijs daalde licht. De euro/dollar noteerde op 1,0597 en was daarmee ook stabiel. Zorgen bij beleggers over de spanningen in het Midden Oosten ebben tijdelijk weg, en de licht gevulde agenda voor macro-economische cijfers voorspellen weinig beweging voor de dollar, stelde UniCredit Research maandag. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0590 op de borden voor de euro/dollar. Bedrijfsnieuws Philips presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde de outlook voor 2023. De orderinstroom daalde echter voor het vijfde kwartaal op rij, benadrukten analisten. Het aandeel verloor bijna een procent. Volkswagen verloor bijna 3 procent. De autofabrikant paste zijn verwachting voor de operationele winst neerwaarts aan, na productieverliezen door overstromingen in Slovenië en kostenstijgingen. Roche neemt Telavant over voor ruim 7 miljard dollar, van Pfizer en Roivant Sciences, bleek maandag. Het aandeel Roche daalde licht. Betaalspecialisten hadden het lastig. In Amsterdam daalde Adyen met 3 procent en in Parijs verloor Wordline zelfs meer dan 6 procent. De kwartaalcijfers die de Amerikaanse banken recent publiceerden, wijzen erop dat de consensusverwachtingen voor Europese banken aan de bescheiden kant zijn, stelde Berenberg. Zo wordt voor BNP, Deutsche Bank en Société Générale een winstdaling van 5 tot 10 procent verwacht, terwijl de cijfers van de Amerikaanse sectorgenoten wijzen op een kleine winstgroei. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,6 procent in het rood. De Amerikaanse tienjaarsrente liep verder op en is inmiddels de 5,00 procent voorbij. De S&P 500 daalde vrijdag met 1,3 procent tot 4.224,16 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.127,28 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 12.983,81 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.