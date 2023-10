Chevron doet overname voor $53 miljard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse energiereus Chevron neemt sectorgenoot Hess Corporation over voor $53 miljard, of $171 per aandeel. De aandeelhouders van Hess krijgen 1,025 aandelen Chevron voor elk aandeel Hess. Met de overname verwerft Chevron onder andere een belang in het Stabroek-blok in Guyana, dat de productiegroei naar verwachting zal laten stijgen tot in het volgende decennium. Ook koopt Chevron met de Bakken-activiteiten meer Amerikaanse schalie-energie. De productiegroei en vrije kasstroom zullen door de overname van Hess sneller stijgen dan de huidige outlook voor de komende vijf jaar, volgens Chevron. John Hess zal toetreden tot de directie van Chevron. Hess wordt inclusief schulden gewaardeerd op $60 miljard. Dit is de tweede grote overname in de sector in korte tijd. Eerder deze maand meldde Exxon Mobil dat het voor $55 miljard Pioneer Natural Resources koopt. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.