Aandeel Philips volatiel op lichtrood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte maandagochtend licht weg in aanloop naar een drukke week qua bedrijfscijfers en de aanhoudende onzekerheden in het Midden-Oosten.

Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 715,28 punten.

Afgelopen week koerste de AEX index op weekbasis nog 2,4 procent lager op een stand van 716,24 punten. De index eindigde op slotbasis nipt boven de laagste stand van 2023.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is de stemming bij beleggers nu zo negatief dat er ook weer een lichtpuntje is. Hij wees erop dat volgens Bank of America professionele beleggers nu meer dan 5 procent in cash hebben, wat een contrair koopsignaal 'triggert'. Datzelfde geldt voor de bull-bear index van de Amerikaanse zakenbank die nu onder de 2 punten is gedaald, wat aangeeft dat het beleggerssentiment bijzonder laag is, en daarmee ook een contrair koopsignaal afgeeft.

In de 20 voorgaande keren sinds 2002 dat deze index onder de 2 punten noteerde, leverde dat in de volgende drie maanden een gemiddeld winst op van 7,6 procent voor wereldwijde aandelen. Dat geeft "helaas geen garanties, maar je kunt zelf misschien wel bedenken dat er inmiddels veel slecht nieuws is ingeprijsd en dat ondanks alle ellende de wereldwijde economie helemaal zo slecht nog niet draait", aldus Wiersma.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, "drukken de fors gestegen rentes de stemming op de aandelenmarkten [...] Het sentiment blijft kwetsbaar en ook de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten blijft nerveuze beleggers bezighouden", aldus Hewson.

Op macro-economisch gebied werd maandagochtend bekend dat de Nederlandse consument in oktober iets minder pessimistisch is geworden dan een maand eerder. Ook werd bekend dat de prijzen van koopwoningen in september op jaarbasis opnieuw zijn gedaald, maar op maandbasis was er voor de vierde maand op rij sprake van een kleine stijging.

De veel gevolgde tienjaarsrente in de VS noteerde maandagochtend hoger rond de 5 procent, nu de markt het mantra: hoger voor langer inprijst.

De olieprijzen verzwakten wat, nu hulpkonvooien dit weekend zijn aangekomen in de Gazastrook. Dit alles te midden van diplomatieke pogingen om te voorkomen dat een conflict tussen Israël en Hamas zich zal verspreiden naar de bredere olierijke regio.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0602.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen de banken ABN AMRO en ING aan kop met winsten van 0,9 en 0,7 procent.

Philips daalde ruim een procent na de bekendmaking van de cijfers, maar het aandeel is redelijk volatiel. Zakenbank Jefferies sprak van een goed derde kwartaal en wees ook op de outlookverhoging door Philips. ING merkte echter ook de minder duidelijke vooruitzichten voor 2024 op.

ASML noteerde 0,1 procent lager na een koersdoelverlaging van ING, die op de huidige niveaus wel een koopkans ziet.

In de AMX won Inpost ruim 3 procent en verloor Just Eat Takeaway 3,2 procent.

Basic-Fit verloor 2 procent in de nasleep van de cijfers van vorige week. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Basic-Fit van 42,00 naar 39,00 euro, na een zwakker dan verwachte ledengroei in het derde kwartaal, maar handhaafde wel het koopadvies. Ook Berenberg herhaalde het koopadvies voor de fitnessketen, maar heeft het koersdoel verlaagd van 42,00 naar 39,00 euro.

In de AScX won Vivoryon 6,2 procent. DSMB gaf unaniem groen licht voor de Amerikaanse studie met varoglutamstat met de hoogste onderzochte dosis van 600 milligram. Ebusco daalde meer dan 2 procent en B&S Group 3 procent.