Valuta: rustige start van de week

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar noteerde maandag stabiel ten opzichte van andere belangrijke munten, nu de vrees van beleggers over de spanningen in het Midden-Oosten tijdelijk wegebt. De euro/dollar noteerde maandag op 1,0602, een stjging van 0,1 procent. De mager gevulde agenda voor economisch nieuws op maandag voorspelt weinig beweging, stelde UniCredit Research in een rapport. "De grote wisselkoersen zijn de week begonnen in lijn met die van afgelopen vrijdag. De zeer licht gevulde agenda vandaag zal de impasse in valuta waarschijnlijk niet doorbreken." De rest van de week is wel druk, met veel Amerikaanse macrocijfers op het programma. Die zullen waarschijnlijk over het algemeen sterk zijn, maar onvoldoende om de verwachting te wekken dat de Federal Reserve de rente nog verder gaat verhogen, volgens UniCredit. Donderdag verzwakte de dollar nadat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei dat de centrale bank behoedzaam te werk gaat en dat het monetaire beleid al behoorlijk restrictief is. Volgens ING klonken de uitspraken toch niet "overdreven duivig", wanneer wordt gekeken naar hoe de markt meer verkrapping door de Fed inprijst. De dollar is nog niet sterk gestegen door een vlucht naar veilige havens in verband met het conflict in Israël en Gaza, zei ING-analist Francesco Pesole. Bron: ABM Financial News

