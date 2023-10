Beursblik: hogere resultaten AkzoNobel verwacht

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het derde kwartaal van 2023 vermoedelijk hogere resultaten behaald ten opzichte van de drie maanden ervoor, terwijl de omzet op jaarbasis lager uit zal komen. Dit blijkt uit de analistenconsensus die is opgesteld in aanloop naar de resultaten die woensdag voorbeurs verschijnen.

Analisten rekenen voor het derde kwartaal op een omzet van 2.766 miljoen euro, van 2.741 miljoen euro in de drie maanden ervoor. In het derde kwartaal van 2022 werd een omzet van 2.862 miljoen euro behaald.

De verwachte omzet in het derde kwartaal is verdeeld in 1.149 miljoen euro voor Decorative Paints en 1.618 miljoen euro voor Performance Coatings.

Voor het derde kwartaal wordt verder een aangepaste EBITDA verwacht van 412 miljoen euro, tegenover 397 miljoen euro in de drie maanden ervoor. Een jaar eerder werd een aangepast EBITDA behaald van 283 miljoen euro.

Bij Decorative Paints zou de aangepaste EBITDA in het derde kwartaal van dit jaar zijn uitgekomen op 202 miljoen euro en bij Performance Coatings op 223 miljoen euro.

Akzo-topman Gregoire Poux-Guillaume waarschuwde in een gesprek met analisten van JPMorgan in september wel dat de volumes in juli en augustus wat onder druk stonden en mogelijk met een procent zijn gedaald op jaarbasis. De verfvolumes bleven stabiel, terwijl die bij industriële coatings met enkele procenten daalden. "Dit was wat slechter dan waar Akzo zelf rekening mee hield aan het begin van het kwartaal", aldus JPMorgan.

Ook zou de topman gezegd hebben dat de prijzen op groepsniveau wat gunstiger waren dan verwacht, ondanks bijvoorbeeld margedruk in China. Uit dit land haalt Akzo circa 15 procent van de omzet.

Outlook

Voor heel 2023 rekenen analisten op een omzet van 10.791 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 1.468 miljoen euro. In 2022 behaalde AkzoNobel een omzet van 10.846 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 1.157 miljoen euro.

AkzoNobel zelf verwacht voor dit jaar een aangepaste EBITDA van 1,40 tot 1,55 miljard euro.

Het aandeel stond de afgelopen periode volgens zakenbank Berenberg onder druk door onder meer vrees voor zwakke volumes in decoratieve verven.

"Maar de huidige beurskoers is een goed instapmoment voor verschillende redenen", aldus Berenberg. Allereerst zal AkzoNobel volgens de analisten langer profiteren van dalende grondstofkosten dan aanvankelijk gedacht.

Daarnaast liggen de volumes in decoratieve verven, vooral in Europa, nu onder het niveau van 2019. Berenberg rekent niet op een fors herstel, vanwege de oplopende rente en de 'boom' in zelfklussen tijdens de coronapandemie, "maar we verwachten in 2024 geen verdere dalingen".

Tot slot zal AkzoNobel profiteren van de kostenmaatregelen die het bedrijf bij de komende kwartaalcijfers zal presenteren. In de sector is er volgens Berenberg geen bedrijf die zoveel kansen op dit vlak heeft. "Dat zou de winsten in 2024 moeten aanjagen."