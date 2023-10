Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Corbion verlaagd van 32,00 naar 28,00 euro met handhaving van het koopadvies, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. De analisten houden rekening met zwakke kwartaalresultaten. "Gezien de marktomstandigheden denken we dat de outlook uitdagend wordt", aldus analist Fernand de Boer maandag. Daarbij wacht de markt volgens De Boer wanhopig op een update over de verkoop van de emulgatoren-tak en de groeiplannen voor de activiteiten op het vlak van algen. Voor dit laatste zou Corbion nog een beleggersdag willen houden. En dat er maar geen nieuws komt over de verkoop van de emulgatoren, is volgens de analist geen goed teken voor de eventuele verkoopprijs. Mogelijk komt er zelfs helemaal geen verkoop, waarschuwde De Boer. Ondanks het lagere koersdoel blijft Degroof Petercam geloven in de groeipotentie en daarom blijft het koopadvies staan. Bron: ABM Financial News

