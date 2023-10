ING verlaagt koersdoel ASML naar €700 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor ASML verlaagd van 750,00 euro naar 700,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit maakte de bank maandag in een rapport bekend. "Door de cyclus heen krijgen we altijd de feedback van investeerders dat ze de mogelijkheid hebben gemist om ASML te kopen tijdens de dip en we hadden ze moeten bellen toen de aandelen weer redelijk gewaardeerd waren", schreef analist Marc Hesselink maandag. "Wij geloven dat dit dat moment is." De bijna-monopoliepositie van ASML, die sterke, langdurige groeitrends kent, verkeert in uitstekende staat. ING vindt daarom de huidige waardering aantrekkelijk. Hesselink wees erop dat de premie voor ASML ten opzichte van concurrenten aanzienlijk is, maar ook terecht, gezien de zeer sterke vooruitzichten voor de sector, de winst aan marktaandeel door ASML en de superieure groei van het concern uit Veldhoven. Ook trekt de winstgevendheid van ASML volgens ING steeds verder aan. Het aandeel ASML noteerde maandagochtend 0,1 procent lager op 546,40 euro. Bron: ABM Financial News

