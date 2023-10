AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong fractioneel hoger op 716,56 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Philips kwam met cijfers en een verhoging van de outlook, maar dit werd niet beloond. Shell was de grootste daler met een verlies van een half procent. ING won 0,7 procent. In de AMX won Allfunds meer dan twee procent. Basic-Fit verloor 3,5 procent op 24,14 euro, in de nasleep van cijfers van vorige week. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Basic-Fit van 42,00 naar 39,00 euro, na een zwakker dan verwachte ledengroei in het derde kwartaal, maar handhaafde wel het koopadvies. In de AScX won Vivoryon meer dan vier procent. DSMB gaf unaniem groen licht voor de Amerikaanse studie met varoglutamstat met de hoogste onderzochte dosis van 600 milligram. Ebusco daalde meer dan 2 procent. Bron: ABM Financial News

