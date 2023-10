Volkswagen verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen heeft de verwachtingen voor het operationeel resultaat in 2023 verlaagd, op basis van voorlopige resultaten over het derde kwartaal. Dat maakte de Duitse autofabrikant afgelopen weekend bekend. Het operationeel resultaat zal rond het niveau van een jaar eerder uitkomen, afgezien van bijzondere posten, wat neerkomt op 22,5 miljard euro. Eerder zei het bedrijf te mikken op een rendement op de omzet van 7,5 tot 8,5 procent. De omzet zal in 2023 nog wel naar verwachting 10 tot 15 procent hoger zijn dan een jaar eerder. De 2,5 miljard euro verlies die werd geleden op hedge-instrumenten in de eerste negen maanden van het jaar, verwacht Volkswagen echter niet meer goed te kunnen maken. Zonder die impact was het operationele rendement op de omzet 8,0 procent geweest. In het derde kwartaal groeide de omzet met 12 procent tot 78,8 miljard euro, en bedroeg het operationele resultaat 4,9 miljard euro. Het operationele rendement op de omzet lag rond 6,2 procent. In de eerste negen maanden groeide de omzet met 16 procent tot 235 miljard euro en was de operationele winst 16,2 miljard euro, of een rendement op de omzet van 6,9 procent. Het aantal verwachte geleverde auto's in 2023 blijft staan op 9,0 tot 9,5 miljoen. Bron: ABM Financial News

