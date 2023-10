Ajax draagt Danny Blind voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Raad van Commissarissen van AFC Ajax draagt Danny Blind voor als commissaris. Dit maakte de club maandagochtend bekend. Over de voordracht wordt besloten op een nog te organiseren Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het betreft een voordracht tot benoeming voor de duur vanaf deze vergadering, tot en met de jaarvergadering in 2027. Danny Blind won als speler en aanvoerder met Ajax 1 vele nationale en internationale prijzen en vervulde na zijn actieve voetbalcarrière meerdere technische en leidinggevende functies bij de club. De 493-voudig Ajacied was in de periode van april 2018 tot augustus 2021 ook al lid van de RvC van Ajax. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.