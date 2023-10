Nederlandse investeringen opnieuw toegenomen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse investeringen zijn in augustus voor de vierde maand op rij gegroeid. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandagochtend. In augustus 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,3 procent groter dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in transportmiddelen, zoals vrachtwagens, personenauto's en vliegtuigen, maar ook in gebouwen en infrastructuur. Bron: ABM Financial News

