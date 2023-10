Update: AEX start afwachtend in aanloop naar drukke cijferweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een vrijwel vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent in het groen.

Afgelopen week koerste de AEX index op weekbasis nog 2,4 procent lager op een stand van 716,24 punten. De index eindigde op slotbasis nipt boven de laagste stand van 2023.

"De fors gestegen rentes drukken op de aandelenmarkten", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het sentiment blijft kwetsbaar en ook de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten blijft nerveuze beleggers bezighouden”.

Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, zag in dit verband een paradox. "Tegen een achtergrond van bezorgdheid over het Midden-Oosten worden Amerikaanse obligaties over het algemeen gebruikt als veilige haven, wat zich zou moeten vertalen in lagere rentes. We zien echter een verkoopgolf in diezelfde obligaties, waardoor de Amerikaanse tienjarige obligatie steeg naar het hoogste niveau in 16 jaar".

Het rendement op de Amerikaanse tienjaarsrente steeg afgelopen week van 4,62 procent naar 4,93 procent, waarbij tussentijds voor het eerst sinds begin 2007 de psychologische grens van 5,00 procent werd doorbroken. Vanochtend noteert het rendement van de 'treasury' op 4,98 procent.

Analisten zien momenteel veel redenen voor de oplopende rentes, waaronder de angst dat de beleidsrente van de Federal Reserve langer hoog zal blijven, omdat de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt ondanks de hoge rente nog weinig tekenen van verzwakking laten zien.

In dit verband drukte Fed-voorzitter Jerome Powell donderdag het sentiment op de internationale beurzen, door in een speech te benadrukken dat de inflatie nog hardnekkig is, en dat er waarschijnlijk een lagere economische groei nodig zal zijn om deze terug te dringen. Powell zei ook dat hij de huidige beleidsrente niet te hoog vindt.

Oplopende overheidstekorten die leiden tot extra vraag op de kapitaalmarkten, en de extra risicopremie die beleggers momenteel eisen, zorgen ondertussen ook voor een opwaartse rentedruk.

Hoofdgraadmeter S&P 500 koerste vrijdagavond in New York in de nasleep van de speech van Powell 1,3 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq 1,5 procent prijs gaf. De Dow verloor 0,9 procent.

In Azië doen de hoofdindices vanochtend ook eensgezind een stap terug, zij het meer bescheiden, met verliezen variërend van ruim een half procent tot krap een procent. In Japan werd bekend dat de inflatie in september afnam naar 3,0 procent, na een inflatie van 3,2 procent in augustus, terwijl de Chinese centrale bank de rente ongemoeid liet.

Beleggers hopen nu dat de drukste week van het cijferseizoen de aandacht kan afleiden van de rente en de geopolitieke spanningen. Zo staan van de 'Magnificent Seven' de cijfers van techgiganten Alphabet, Microsoft, Meta en Amazon deze week op de agenda.

Op Beursplein 5 gaat de aandacht onder meer uit naar de hoofdfondsen Philips, dat vanochtend al met cijfers doorkwam en de outlook voor 2023 verhoogde, Randstad, UMG, ASMI, Heineken, AkzoNobel, KPN, Besi, en Unilever.

Op het macro-economische vlak ligt het zwaartepunt op donderdag, met de vrijgave van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Bedrijfsnieuws

Philips boekte in het derde kwartaal van 2023 weer winst en verhoogde de outlook voor heel 2023. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,47 miljard euro, net iets meer dan de 4,31 miljard euro een jaar eerder. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenden op een omzet van 4,42 miljard euro. Philips verhoogde de outlook voor dit jaar en mikt op een autonome omzetgroei van circa 6 tot 7 procent. Voor de aangepaste EBITA-marge voorziet Philips een percentage van 10 tot 11 procent.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Basic-Fit van 42,00 naar 39,00 euro, na een zwakker dan verwachte ledengroei in het derde kwartaal, maar handhaafde wel het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 1,3 procent tot 4.224,16 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.127,28 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 12.983,81 punten.

Correctie: om juiste slotstand AEX van vrijdag te vermelden.