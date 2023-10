Daling huizenprijzen neemt af

* het aanbod op funda neemt toe

* woningen staan al twee keer zo lang te koop (vergeleken met vorig jaar)

* het aantal transacties is afgenomen en is nu duidelijk lager dan gemiddeld



Dit houdt, in een krappe woningmarkt, in dat een hoop potentiële transacties niet meer plaatsvinden terwijl die wel zouden plaatsvinden bij lagere (vraag)prijzen. De groep kopers uit de categorieën overwaarde/jubelton/bestaande hypotheek meenemen zal ook verder afnemen (m.i. zijn dat nu met name de kopers).



Vanwege het tekort aan woningen in Nederland wel altijd een zachte landing voor de woningmarkt, maar starters op de woningmarkt moeten nu wel echt diep in de buidel tasten (qua hypotheeklasten). Al te positief zou ik dus ook niet willen zijn, ook al stijgen de prijzen afgelopen maanden ietsjes.