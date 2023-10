Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 42,00 naar 39,00 euro, na een zwakker dan verwachte ledengroei in het derde kwartaal, maar handhaafde wel het koopadvies. Dat bleek maandag uit een analistenrapport van de zakenbank. Basic-Fit kreeg er circa 100.000 leden bij, wat het totaal op 3,71 miljoen bracht. Berenberg verlaagde zijn verwachting voor het aantal leden en de omzet voor dit jaar met 4 procent, waardoor deze verwachting dichter bij de onderkant van de bandbreedte uitkomt die het bedrijf zelf afgaf. Omdat de operationele en financiële hefboom hoog zijn, gaat de verwachte winst per aandeel zelfs met 16 procent omlaag, aldus analist Tore Fangmann. Toch blijft het koopadvies staan. Positief was dat er meer premium-leden bij kwamen, wat erg belangrijk is om de omzet per lid te vergroten. Ruim de helft van de nieuwe leden koos voor de premium-optie. Daardoor is het aandeel premium-leden in een jaar tijd gestegen van 30 procent naar 44 procent. Verder zal Basic Fit profiteren van lagere energieprijzen in 2024 en 2025: van 55.000 euro per club gemiddeld dit jaar tot circa 35.000 euro de komende twee jaren. Berenberg beschouwt de beleggersdag in november als een potentiële aanjager voor de koers. Onder andere de plannen voor nieuwe clubs zullen dan de revue passeren. Het aantal fitnessclubs is met 1.376 al dichtbij het doel van 1.400 voor eind dit jaar. Vooral in Frankrijk en Spanje komen er clubs bij. In Duitsland moet dat de komende jaren toenemen. Het aandeel Basic-Fit sloot vrijdag op 24,88 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.