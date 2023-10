Media: Chinese overheid onderzoekt iPhoneproducent Foxconn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Taiwanese Foxconn, de grootste leverancier van iPhones van Apple, is het onderwerp van belastingcontroles in China bij enkele van zijn belangrijkste dochterondernemingen, op verdenking van het overtreden van wet- en regelgeving. Dit meldde Chinese staatsmedia zondag. Naast belastingcontroles wordt ook onderzoek gedaan naar het landgebruik van Foxconn-bedrijven in de provincies Henan en Hubei en elders, meldde de Global Times. Verdere details over de onderzoeken werden niet gegeven. In een reactie zei Foxconn dat het naleven van de wet een fundamenteel principe is van het bedrijf en dat men "actief zal samenwerken met de relevante eenheden op het gebied van gerelateerde werkzaamheden en activiteiten." Bron: ABM Financial News

