Cijferseizoen komt verder op gang

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week staat in het teken van bedrijfscijfers. Ook de macro-economische agenda is goed gevuld. In Nederland gaat de aandacht aan het begin van de week vooral uit naar Philips, Randstad en ASMI, die met cijfers komen. Op woensdag wordt het druk, met resultaten van AkzoNobel, Heineken, Vopak en KPN, maar op donderdag wordt het nog drukker. Dan openen Arcadis, Besi en Unilever de boeken voorbeurs. Ook zijn er wat kleinere bedrijven die dan met cijfers komen, waaronder CM.com, Corbion, Pharming en FlowTraders. Nabeurs openen UMG en Vastned de boeken. De week eindigt vooralsnog redelijk rustig met alleen cijfers van Signify, Air France-KLM en Brunel. In Brussel ligt het zwaartepunt aan het einde van de week met op donderdag resultaten van Kinepolis en op vrijdag Ontex, Proximus en Wereldhave Belgium, naast Montea en Cofinimmo. Ook Europees breed komen er veel bedrijven met cijfers. Op dinsdag zijn er bijvoorbeeld kwartaalresultaten van Novartis en Orange, terwijl op woensdag Deutsche Bank en Worldline inzicht geven in de ontwikkelingen over het afgelopen derde kwartaal. HelloFresh, Volkswagen en Danone komen op donderdag met cijfers. Op Wall Street is het ook druk. Daar gaat de aandacht komende week uit naar resultaten van onder meer Alphabet, Microsoft, Visa en General Motors. Later in de week, op woensdag, zijn er resultaten van onder meer Meta en IBM. Donderdag is het ook op Wall Street druk met Intel, Amazon, Mastercard en Comcast die de boeken openen. Op vrijdag ligt de focus op Exxon Mobil, Chevron en Abbvie. Op macro-economisch vlak is er ook voldoende om naar uit te kijken. Op maandag volgt de Chicago Fed-index en het Europese consumentenvertrouwen, gevolgd door samengestelde inkoopmanagersindices uit diverse regio's op dinsdag. In de dagen daarop is er aandacht voor de Duitse Ifo-index en vooral voor het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. De notulen die de Europese Centrale Bank eerder deze maand publiceerde over de laatste beleidsvergadering, laten ruimte voor een renteverhoging in december, zo stelde ING. Een rentepauze bij de volgende vergadering aankomende week lijkt volgens ING een uitgemaakte zaak. Verder zijn er donderdag Amerikaanse BBP-cijfers, die een eerste inzicht bieden in de groei in het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

