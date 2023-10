AEX gaat gebukt onder rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald. Met een slot van 716,24 punten op vrijdag verloor de index op weekbasis uiteindelijk 1,6 procent. Vorige week steeg de index 1,0 procent met een slot op 733,90 punten.

"De fors gestegen rentes drukken op de aandelenmarkten", stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het sentiment blijft kwetsbaar en de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten blijft nerveuze beleggers bezighouden."

Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, zag een paradox. "Tegen een achtergrond van bezorgdheid over het Midden-Oosten worden Amerikaanse obligaties over het algemeen gebruikt als veilige haven, wat zich zou moeten vertalen in lagere rentes. We zien echter een verkoopgolf in diezelfde obligaties, waardoor de Amerikaanse tienjarige obligatie steeg naar bijna 5 procent, het hoogste niveau in 16 jaar".

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagmiddag op 4,90 procent en de Duitse variant op 2,89 procent. Een week geleden noteerden de rentes nog op respectievelijk 4,63 en 2,74 procent.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell liet donderdag van zich horen. Hij verklaarde tijdens een toespraak in New York dat de afkoelende inflatietrend bemoedigend is en dat de Fed ""voorzichtig te werk" blijft gaan. De markt interpreteerde dat als een bevestiging dat de centrale bank vasthoudt aan een pauze in het rentebeleid.

Toch kwamen beleggers die hoopten op een minder havikachtige Powell van een koude kermis thuis. De Fed-voorzitter zei ook dat er waarschijnlijk een lagere economische groei nodig zal zijn om de inflatie omlaag te brengen en stelde dat de rente nu niet te hoog is, merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op.

De kans op nog een renteverhoging door de Federal Reserve in december werd door de markt vorige week nog ingeschat op iets meer dan 30 procent. Afgelopen week steeg die kans zelfs naar 45 procent, om vervolgens weer terug te zakken naar 25 procent.

Ondertussen blijft de Amerikaanse economie robuust. Zo stegen de detailhandelsverkopen in de VS in september harder dan verwacht, net als de industriële productie.

Met een economie die standhoudt, in combinatie met de recente sterke banencijfers en de hardnekkige inflatie, "is het geen verrassing dat de rente op staatsobligaties hoger gaat", volgens ING.

Toch zijn beleggers wel overtuigd van een eindejaarsrally, volgens hoofdstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild Europe. "Mogelijk kunnen beter dan verwachte winsten de trigger zijn om de rally te starten." Resultaten van Bank of America en Goldman Sachs bleken afgelopen week beter dan verwacht. Groeiaandelen Netflix en Tesla lieten gemengde resultaten zien. Met name Netflix werd beloond voor een sterke abonneegroei.

Inflatie eurozone koelt af in aanloop naar rentebesluit ECB

In aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank bleek afgelopen week dat de inflatie conform een eerdere raming in september is afgekoeld tot 4,3 procent. De kerninflatie daalde tot 4,5 procent.

De markt verwacht dat de ECB zijn monetaire beleid volgende week zal handhaven, waarmee de rente voor het eerst in ruim een jaar tijd niet wordt verhoogd.

"De ontwikkelingen sinds de vergadering van september hebben het voor de ECB nog gemakkelijker gemaakt om bij de aanstaande vergadering een pauze in te lassen", zei econoom Carsten Brzeski van ING in een vooruitblik.

Brzeski doelt op de stijgende obligatierentes, die de groeivooruitzichten voor de eurozone verder zullen temperen, en op de oplopende spanningen in het Midden-Oosten door het conflict tussen Israël en Hamas.

Daar staat volgens ING wel tegenover dat de stijging van de olieprijzen "nieuwe opwaartse druk uitoefent op de inflatie en het bereiken van de doelstelling van 2 procent eind 2025 onwaarschijnlijker maakt", aldus Brzeski die verwacht dat de ECB vasthoudt aan een havikachtige koers, "waardoor de deur open blijft staan voor nog een renteverhoging in december."

De euro/dollar noteerde op weekbasis ruim een half procent hoger op 1,0590. WTI-olie werd bijna 2 procent duurder in de afgelopen week en kostte vrijdag ruim 89 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Unilever was de enige stijger in de AEX en ging op weekbasis rond een procent hoger. ASMI was hekkensluiter met een verlies van ruim 6,5 procent.

Randstad, Prosus en ArcelorMittal sloten ruim 5,5 procent in de min op weekbasis. Randstad opent komende week de boeken, waarbij analisten druk op de omzet en het resultaat verwachten in het afgelopen kwartaal. Ook ASMI publiceert komende week kwartaalcijfers.

ASML daalde afgelopen week ruim 4,5 procent na het openen van de boeken en ondanks dat TSMC positiever werd over de sector. ASML waarschuwde bij de derde kwartaalcijfers, waarin de orderinstroom tegenviel, dat 2024 een overgangsjaar wordt, terwijl voor 2025 een flinke groei wordt verwacht. Analisten noemden de outlook conservatief. Het aandeel kreeg een aantal koersdoelverlagingen, waaronder van KBC Securities, dat ook een koopaanbeveling gaf.

RELX daalde 3,5 procent op weekbasis na een update over de eerste negen maanden, waarin de outlook voor heel 2023 werd herhaald.

In de AMX verloor Just Eat Takeaway meer dan twee procent na het vrijgeven van cijfers waarbij de outlook werd verhoogd en een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 150 miljoen euro werd aangekondigd. Jefferies sprak van een welkome outlookverhoging, hoewel deze de markt niet echt verraste. Dat was welkom nieuws oordeelden analisten. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel, net als Deutsche Bank.

Basic-Fit verloor na cijfers 6,5 procent op weekbasis. De fitnessketen zag in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink stijgen, verwelkomde meer leden en opende flink wat clubs. Degroof Petercam miste een update over de financiële positie van het bedrijf. Na de halfjaarupdate werd duidelijk dat de liquiditeitspositie van het bedrijf beperkt blijft. "Er is een sterke bedrijfsvoering nodig om de schulden in bedwang te houden", aldus analisten van Degroof Petercam.

WDP kwam afgelopen week met weinig verrassende cijfers en bevestigde de outlook. Het aandeel verloor toch meer dan drie procent.

In de AMX waren er afgelopen week nauwelijks stijgers. Galapagos en Flow Traders wisten nipt in het groen te blijven. OCI leverde ruim tien procent in en Alfen bijna negen procent.

Ebusco steeg zo'n 7,5 procent op weekbasis in de AScX. Het aandeel van de elektrische bussenbouwer zit in de lift sinds de cijfers van vorige week. B&S Group ging aan kop in de Smallcap met een plus op weekbasis van tien procent.

TomTom staat onder druk nadat de navigatiespecialist eind vorige week de boeken opende. Het aandeel verloor afgelopen week nog eens 14,5 procent in de AScX.

Sligro daalde ruim twee procent. De groothandel zag in het derde kwartaal de omzet stijgen, maar aanzienlijk minder stevig dan analisten hadden verwacht. Ook meldde Sligro een bijzondere waardevermindering van 20 tot 25 miljoen euro. Degroof Petercam sprak van teleurstellende omzetcijfers en wees verder naar de beleggersdag die Sligro samen met de cijfers organiseerde. Daar kon het bedrijf de zorgen over de huidige marktontwikkelingen niet wegnemen, oordeelde Degroof Petercam.

Nedap bewoog niet na het openen van de boeken. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal beduidend meer omzet geboekt, maar na het wegwerken van leverachterstanden waarschuwde het bedrijf wel voor druk op de vraag. Door de economische omstandigheden zijn klanten minder bereid te investeren.

Vivoryon leverde afgelopen week bijna 30 procent in zonder concreet nieuws.

Heijmans steeg licht op weekbasis. Heijmans kan een voorziening van 15 miljoen euro laten vrijvallen, na een positief eindvonnis in het Wintrack II-dossier, zo werd afgelopen week bekend.

Beter Bed behaalde afgelopen kwartaal een hogere omzet. Het aandeel wist op weekbasis licht te stijgen.

RoodMicrotec behaalde in de eerste negen maanden van het jaar een hogere omzet. Het aandeel sloot vrijdag op bijna 0,35 euro, wat een kleine winst op weekbasis betekende. Op RoodMicrotec ligt een bod van 0,35 euro per aandeel door Microtest.

Cabka verloor op weekbasis licht terrein. De recycler van plastic waarschuwde dat de verwachte resultaten aan de onderkant van de bandbreedte zullen uitkomen, door de economische omstandigheden waarin klanten hun voorraden blijven afbouwen, onder invloed van hogere rentekosten en inflatie, zei het bedrijf.