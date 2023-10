Fed-bestuurder Mester wil rente nog één keer verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Als het aan de president van de Cleveland Fed Loretta Mester ligt, zou de Federal Reserve de rente dit jaar nog één keer moeten verhogen. Maar ongeacht of dit gebeurt, is de centrale bank dicht bij het einde van zijn verhogingscyclus. Dit zei Mester vrijdag in een toespraak in New York. Mester zei dat de Fed "merkbare vooruitgang" heeft geboekt bij het terugdringen van de inflatie. De Cleveland Fed-president verwacht dat de economische groei zal afzwakken en dat de arbeidsmarkt zal afkoelen. Volgens Mester is het belangrijk om de rentes "enige tijd" op hun piekniveau te houden om neerwaartse druk te blijven uitoefenen op de inflatie. Het zou wel nuttig zijn als de onduidelijkheid over de lengte van die periode kan worden weggenomen, zei de Fed-bestuurder verder. Volgens Mester moet de Fed af van het gokspelletje elke vergadering, waarbij de markt zich afvraagt: "gaan ze de rente verhogen of niet?" Afgelopen week liet Fed-voorzitter Jerome Powell doorschemeren dat de pauze in de renteverhogingen bij de komende vergadering eind oktober zal worden gehandhaafd, maar een verdere monetaire verkrapping daarna sloot hij niet uit. De marktverwachting voor een renteverhoging in december steeg afgelopen week even naar meer dan 40 procent, na het verschijnen van sterke macrodata die de veerkracht en robuustheid van de Amerikaanse economie onderstrepen. Inmiddels is de kans weer gedaald tot circa 20 procent. Zo'n 30 procent van de markt sluit een renteverhoging in januari 2024 niet uit, volgens de FedWatch Tool van CME Group. Atlanta Fed-president Raphael Bostic liet afgelopen week weten dat hij een eerste renteverlaging pas richting het einde van volgend jaar verwacht. Bostic heeft volgend jaar net als Mester stemrecht in het FOMC. Bron: ABM Financial News

