Olieprijzen lager het weekend in

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen waren vrijdag lager gesloten, nu vele handelaren in afwachting zijn van de volgende fase van het conflict in het Midden-Oosten. Een november future voor een vat West Texas Intermediate daalde 0,7 procent tot 88,75 dollar op de New York Mercantile Exchange. Hiermee is de prijs op weekbasis met 1,2 procent gestegen. Analisten piekeren over wat verdere ontwikkelingen in het conflict kunnen betekenen en waarbij de rol van Iran mogelijk gevolgen heeft voor de export van ruwe olie. “De meest directe mogelijke gevolgen hiervan zijn als Israël en zijn bondgenoten concluderen dat Iran een belangrijke rol heeft gespeeld bij het coördineren van de aanval op Israël”, zegt Kieran Tompkins van Capital Economics in een notitie. “In dat geval zullen de VS de handhaving van hun sancties op de Iraanse olie-export meer dan waarschijnlijk verscherpen, nadat ze dit jaar grotendeels een oogje hebben dichtgeknepen.” Tompkins voegt eraan toe dat een olie-embargo in de stijl van de jaren '70 door het Midden-Oosten tegen westerse landen onwaarschijnlijk is. Bron: ABM Financial News

