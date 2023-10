Wall Street op weg naar lager weekslot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De S&P 500 daalde 0,5 procent tot 4.256,78 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.320,77 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent lager op 13.087,24 punten

Vanwege de oplopende rentes, hogere olieprijzen en het conflict in het Midden-Oosten waren de markten vrijdag niet meer geneigd om meer risico's te nemen dan op voorgaande dagen.

"De fors gestegen rentes drukken op de aandelenmarkten", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het sentiment blijft kwetsbaar en de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten blijft nerveuze beleggers bezighouden."

Deze week prikte de veel gevolgde tienjaarsrente in de VS even boven de 5 procent en kon ook Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell de zorgen van beleggers niet wegnemen. Hoewel hij wel in een toespraak in New York leek te hinten dat de rentepauze wordt voortgezet. Inmiddels was de rente weer wat teruggezakt richting de 4,93 procent.

“Wat ons betreft een koopwaardig niveau voor obligatiebeleggers, waarmee we niet uitsluiten dat rentes in de huidige volatiele markt niet nog iets verder op kunnen lopen”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

In het Midden-Oosten lijkt het conflict een nieuwe fase te hebben bereikt en komt een Israëlische grondoffensief steeds dichterbij. Ondanks de angst voor een verdere escalatie en verspreiding van het conflict daalde de prijs voor een vat WTI-olie 0,3 procent naar 89,13 dollar.

De euro/dollar noteerde hoger op 1,0599. "Er zat nog een venijnig addertje onder het gras: Powell vond het beleid tot nog toe niet te strak", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valuta-broker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Dat suggereerde een iets minder dovish ondertoon. Verder zei Powell dat "de opgelopen lange rente in de VS inmiddels een bijdrage levert aan de demping van de inflatie", aldus Erdmann.

Stijgers en dalers

American Express daalde ruim 3 procent, ondanks het bedrijf in het derde kwartaal meer omgezet, omdat klanten nog altijd meer uitgaven aan reizen, vermaak en restaurants. Ook de winst lag hoger dan een jaar eerder en de resultaten waren beter dan verwacht.

Aandelen van Hewlett Packard Enterprise leverden bijna 6 procent in, nadat het bedrijf met een winstwaarschuwing kwam.

SolarEdge Technologies waarschuwde voor een aanzienlijk afgenomen vraag in Europa en werd negatiever over de rest van het jaar. Het aandeel daalde met bijna 27 procent en trok sectorgenoten als Enphase Energy, Sunrun en SunPower mee in de malaise.

Schlumberger verloor circa 2 procent na cijfers, ondanks dat de winst per aandeel in het derde kwartaal hoger uitviel dan analisten hadden voorzien.

