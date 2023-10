Europese beurzen sluiten beroerde week in mineur af

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink in het rood geëindigd en de brede Stoxx Europe 600 is op het laagste niveau in 7 maanden gesloten.

De Stoxx Europe 600 index daalde 1,4 procent tot 433,73 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,6 procent op 14.798,47 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,5 procent in de min bij een stand van 6.816,22 punten. De Britse FTSE sloot 1,3 procent lager op 7.402,14 punten.

Zoals de gehele week was de risicobereidheid onder beleggers niet groot als gevolg van de geopolitieke risico’s en almaar oplopende rentes, met name in de VS.

"De fors gestegen rentes drukken op de aandelenmarkten", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het sentiment blijft kwetsbaar en de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten blijft nerveuze beleggers bezighouden."

Deze week prikte de veel gevolgde tienjaarsrente in de VS even boven de 5 procent en kon ook Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell de zorgen van beleggers niet wegnemen. Hoewel hij wel in een toespraak in New York leek te hinten dat de rentepauze wordt voortgezet. Rond het sluiten van de Europese markten was de rente weer wat teruggezakt richting de 4,91 procent.

“Wat ons betreft een koopwaardig niveau voor obligatiebeleggers, waarmee we niet uitsluiten dat rentes in de huidige volatiele markt niet nog iets verder op kunnen lopen”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Ook in Europa liep deze week de rente weer op en noteerde de Duitse Bund rond de sluiting van de Europese beurzen rond de 2,9 procent.

Verder werd vrijdag bekend dat de Duitse producentenprijzen in september met 14,7 procent zijn afgenomen en ondergingen daarmee de sterkste daling sinds 1949, toen Destatis begon met het bijhouden van de data.

De Britse detailhandelsverkopen kwamen in september 0,9 procent lager uit dan een maand ervoor, toen de verkoopvolumes met 0,4 procent stegen. De verwachting was voor september een afname met 0,1 procent.

Olie noteerde vrijdag wederom hoger, mede omdat beleggers op hun hoede zijn voor verdere escalatie via een mogelijke grondoorlog door het Israëlische leger. Een december-future Brentolie steeg 0,9 procent naar 93,20 dollar.

De euro/dollar noteerde hoger op 1,0592. "Er zat nog een venijnig addertje onder het gras: Powell vond het beleid tot nog toe niet te strak", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valuta-broker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Dat suggereerde een iets minder dovish ondertoon. Verder zei Powell dat "de opgelopen lange rente in de VS inmiddels een bijdrage levert aan de demping van de inflatie", aldus Erdmann.

Na deze week verschuift de aandacht naar, in eerste instantie, de inkoopmanagersindices van Frankrijk, Duitsland, de eurozone, het VK en de VS en daarna naar het rentebesluit van de ECB. Dit alles terwijl ook in Europa het cijferseizoen echt los zal komen.

Stijgers en dalers

Opvallende daler in Europa was Nokia. Het aandeel verloor 6,4 procent, nadat het bedrijf eerder deze week bekendmaakte dat de winst met 69 procent is gedaald en men 14.000 banen wil schrappen.

In Frankfurt was opnieuw Sartorius, een internationale leverancier van farmaceutische en laboratoriumapparatuur, de gebeten hond en verloor bijna 7 procent.

Grote winnaars waren er niet, maar de DAX werd aangevoerd door Fresenius en die sloot 1,3 procent hoger.

In Amsterdam en Parijs was ArcelorMittal de grootste verliezer en daalde met ruim 4 procent.

In Parijs was EssilorLuxottica de winnaar met een plus van 0,6 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen lager en handelde de S&P 500 0,9 procent in het rood.