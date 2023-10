AEX in mineur het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag flink lager het weekend ingegaan. De AEX sloot 1,6 procent in het rood op 716,24 punten. Op weekbasis verloor de hoofdindex meer dan twee procent.

"De fors gestegen rentes drukken op de aandelenmarkten", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het sentiment blijft kwetsbaar en de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten blijft nerveuze beleggers bezighouden."

"De verkoopgolf [van obligaties] zou verklaard kunnen worden door sterke cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen, die volgden op een sterk banenrapport en een sterker dan verwachte inflatie sinds het begin van de maand, die beide de havikachtige Fed-verwachtingen aanwakkerden", aldus Swissquote Bank.

De Amerikaanse tienjaarsrente schommelde vrijdag tussen de 4,90 en 5,00 procent. Een week geleden noteerde de rente op 4,63 procent. De Duitse tienjaarsrente, een week geleden nog op 2,74 procent, noteerde vrijdag op 2,89 procent.

De stijgende obligatierentes remmen de economie af en zouden ervoor moeten zorgen dat de Federal Reserve de rente niet verder hoeft te verhogen. Toch kon de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, de zorgen van beleggers donderdag niet wegnemen, hoewel hij in een toespraak in New York wel leek te hinten dat de rentepauze wordt voortgezet.

"Powell zei dat de rente waarschijnlijk niet lang genoeg hoog is geweest en dat de neutrale rente waarschijnlijk hoger ligt dan eerder gedacht", legde Hewson uit.

Raphael Bostic van de Atlanta Fed had vrijdag ook geen bemoedigende boodschap voor beleggers, want hij verwacht de eerste renteverlagingen van de Fed pas richting het einde van 2024, "wanneer we echt dicht bij de 2 procent [inflatie] komen."

De bijna twee weken durende oorlog tussen Israël en Hamas weegt ondertussen ook op het sentiment, met olieprijzen die vrijdag opnieuw stegen, omdat beleggers op hun hoede zijn voor verdere escalatie via een mogelijke grondoorlog door het Israëlische leger. WTI-olie werd vrijdag een procent duurder en kostte ruim 89 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde vrijdag vrijwel ongewijzigd op 1,0593.

Stijgers en dalers

De AEX sloot volledig in het rood. Grootste daler was ArcelorMittal, met een verlies van ruim vier procent. Financials als Aegon en ABN AMRO stonden ook flink onder druk, met verliezen van ruim drie procent. ASMI en ASML daalden bijna drie procent.

In de AMX verloor Basic-Fit na cijfers ruim 8,5 procent. De fitnessketen zag in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink stijgen, verwelkomde meer leden en opende flink wat clubs. Degroof Petercam miste echter een update over de financiële positie van het bedrijf. Na de halfjaarupdate werd duidelijk dat de liquiditeitspositie van het bedrijf beperkt blijft. "Er is een sterke bedrijfsvoering nodig om de schulden in bedwang te houden", aldus analisten van Degroof Petercam.

Allfunds ging ruim drie procent hoger, terwijl Galapagos bijna drie procent won. Aperam leverde 4,5 procent in en OCI verloor bijna vier procent.

In de AScX won Sligro ruim drie procent, na een fors daling donderdag na cijfers. Sligro kon de zorgen over de huidige marktontwikkelingen niet wegnemen tijdens de beleggersdag gisteren, zo oordeelde Degroof Petercam.

Ebusco ging meer dan vijf procent hoger en B&S Group zelfs vijftien procent. Avantium verloor circa 3,5 procent en Fastned daalde ruim drie procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 1,5 procent lager.