Bescheiden winst verwacht voor Philips

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het derde kwartaal van 2023 weer winst geboekt, terwijl de omzet een pas op de plaats maakte. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van 4,42 miljard euro, net iets meer dan de 4,31 miljard euro een jaar eerder. De divisie Diagnosis & Treatment droeg naar verwachting flink bij aan de omzet, met bijna 2,2 miljard euro, en Connected Care 1,2 miljard euro. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 896 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis groeide de omzet van Philips afgelopen kwartaal met maar liefst 7,8 procent volgens de analisten, vooral dankzij de groei met 9,8 procent bij Diagnosis & Treatment. De andere twee divisies, Connected Care en Personal Health, zouden respectievelijk 7,4 procent groei en 4,7 procent groei van de vergelijkbare omzet realiseren. De aangepaste EBITA kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 389 miljoen euro tegen 209 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 8,8 procent, veel hoger dan de 4,8 procent in het derde kwartaal van 2022. ING zegt wat optimistischer gestemd te zijn dan de consensus en verwacht een wat hogere groei en wat minder operationele schulden. "We denken dat Philips kan profiteren van een relatief hoge conversie van bestellingen naar daadwerkelijke verkopen, nu de verstoringen in de aanvoerketens normaliseren", aldus analist Marc Hesselink van ING, die stelde dat dit ook de reden was dat Philips de verwachtingen overtrof in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar. Als Philips opnieuw beter dan verwacht presteert, kan dat volgens Hesselink leiden tot een kleine opwaartse bijstelling van de outlook voor de autonome groei en aangepaste EBITA-marge. Philips mikt op een autonome groei van circa 5 procent. Voor de aangepaste EBITA-marge voorziet Philips een hoge enkelcijferige groei. Philips kan wel een vertraging hebben gezien in de orderintake, stelde Hesselink, vanwege krappere budgetten bij ziekenhuizen en corruptie bij Chinese ziekenhuizen. Onder de streep verwachten analisten een winst van 82 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips nog een verlies van 1,3 miljard euro, vanwege de terugroepactie van beademingsapparatuur en slaapapneu-apparaten. ING verwacht geen betekenisvolle update over de terugroepactie. Begin deze maand gaf de Amerikaanse toezichthouder FDA nog aan ontevreden te zijn over de terugroepactie van het bedrijf en eiste men extra onderzoek. Philips gaf meerdere updates over zijn onafhankelijke testprogramma's voor de betrokken slaapapneu-apparaten en beademingsapparatuur. De FDA bestudeerde deze updates en is van mening dat de onderzoeksdata van Philips niet voldoende zijn om volledig de risico's van de teruggeroepen apparaten in te kunnen schatten, zo bleek eerder deze maand. Philips benadrukte dat de FDA geen problemen heeft met de kwaliteit van de testen. "Er zijn geen zorgen dat de testen niet goed zijn. Ze willen gewoon meer bevestiging zien op onze conclusie dat het schuim geen gevaar vormt voor de gezondheid", aldus een woordvoerder destijds tegenover ABM Financial News. Outlook Voor heel 2023 voorzien analisten een omzet van 18,4 miljard euro voor Philips, wat neerkomt op een stijging op vergelijkbare basis van 6,4 procent. De aangepaste EBITA komt uit op ruim 1,8 miljard euro, zo voorzien analisten, met een marge van 10,0 procent. Onder de streep rest dan vermoedelijk een verlies van 254 miljoen euro. Philips opent de boeken maandag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

