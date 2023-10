Futures voorspellen lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent in het rood. Wall Street sloot donderdag ook al flink lager, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente opliep naar bijna 5,00 procent. Vrijdag zakte de rente iets terug tot 4,95 procent. De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, kon de zorgen van beleggers niet wegnemen, hoewel hij in een toespraak in New York wel leek te hinten dat de rentepauze wordt voortgezet. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets stelde dat beleggers die hoopten dat Powell zich minder havikachtig op zou stellen, van een koude kermis thuiskwamen. "Powell zei dat de rente waarschijnlijk niet lang genoeg hoog is geweest en dat de neutrale rente waarschijnlijk hoger ligt dan eerder gedacht", legde Hewson uit. Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig in de Verenigde Staten. Ook qua bedrijfscijfers is het minder druk dan de afgelopen dagen. Volgende week gaat het cijferseizoen in volle vaart verder, met resultaten van onder meer Coca-Cola, General Electric, Alphabet, Microsoft, Texas Instruments, Boeing, Caterpillar, IBM, Meta, Intel, Chevron en Exxon Mobil. De euro/dollar noteerde vrijdagmiddag vlak op 1,0586. WTI-olie werd ruim een procent duurder op 89,50 dollar per vat. Bedrijfsnieuws American Express opent later vanmiddag de boeken. Aandelen van Hewlett Packard Enterprise leverden voorbeurs 3,5 procent in, nadat het bedrijf met een winstwaarschuwing kwam. SolarEdge Technologies waarschuwde voor een aanzienlijk afgenomen vraag in Europa en werd negatiever over de rest van het jaar. Het aandeel daalde voorbeurs liefst 25 procent en trok sectorgenoten als Enphase Energy, Sunrun en SunPower mee de malaise in. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,9 procent op 4.278,00 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.414,17 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.186,18 punten. Bron: ABM Financial News

