Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager na de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell op donderdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,9 procent op 437,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,2 procent naar 14.860,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,0 procent met een stand van 6.851,67 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.456,19 punten. "De fors gestegen rentes drukken op de aandelenmarkten", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het sentiment blijft kwetsbaar en de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten blijft nerveuze beleggers bezighouden." Het leek er donderdag even op dat de Amerikaanse beurzen alsnog hoger zouden sluiten, maar Hewson zag de winsten uiteindelijk verdampen na een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Powell wist de rentes nog verder omhoog te praten. Powell zei onder andere dat de inflatie te hoog blijft en dat er waarschijnlijk een lagere economische groei nodig zal zijn om de inflatie omlaag te brengen. Powell zei ook dat hij denkt dat de rente nu niet te hoog is, zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "Iedereen die hoopte op een minder havikachtige toon van Powell gezien de recente stijging van de rentes, keek tegen een teleurstelling aan", aldus Hewson. Toch gaat de markt ervan uit dat de centrale bank een renteverhoging in november zal overslaan. Volgens de CME FedWatch Tool denken handelaren dat de kans ruim 98 procent is dat de centrale bank de rente ongewijzigd zal laten aan het einde van de vergadering in november. Maar ook voor het rentebesluit van december wordt niet op een verhoging gerekend. De Duitse producentenprijzen namen in september met 14,7 procent af en ondergingen daarmee de sterkste daling sinds 1949, toen Destatis begon met het bijhouden van de data. De Britse detailhandelsverkopen kwamen in september 0,9 procent lager uit dan een maand ervoor, toen de verkoopvolumes met 0,4 procent stegen. De verwachting was voor september een afname met 0,1 procent. De macro-economische agenda van de VS is vrijdag leeg. Olie noteerde vrijdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 89,69 dollar, terwijl voor een december-future Brent 93,61 dollar werd betaald, een stijging van 1,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,05. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0575 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0586 op de borden.



Bedrijfsnieuws KBC verloor in Brussel 1,7 procent. Deutsche Bank haalde het aandeel van de kooplijst, terwijl ook het koersdoel omlaag ging. Basic-Fit daalde in Amsterdam ruim een procent na cijfers.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 daalde donderdag 0,9 procent op 4.278,00 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.414,17 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.186,18 punten. Bron: ABM Financial News

