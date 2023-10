Valuta: euro kruipt weer omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer rondom de 1,0580 dollar na de als dovish opgevatte speech van de voorzitter van de Fed Jerome Powell donderdag.

"Er zat nog een venijnig addertje onder het gras: Powell vond het beleid tot nog toe niet te strak", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Dat suggereerde een iets minder dovish ondertoon. Verder zei Powell dat de opgelopen lange rente in de VS inmiddels een bijdrage levert aan de demping van de inflatie", aldus Erdmann.

De Federal Reserve is tevreden met de afkoeling van de inflatie in de Verenigde Staten en zal voorzichtig te werk gaan bij het bepalen van de richting van het monetaire beleid, aldus Fed-voorzitter Jerome Powell donderdag tijdens een toespraak bij The Economic Club of New York, waarin hij leek te hinten op een langere pauze van renteverhogingen.

"Gezien de onzekerheden en risico's, en hoe ver we zijn gekomen, gaat het beleidscomité voorzichtig te werk," benadrukte Powell. "Uit de binnenkomende macrogegevens van de afgelopen maanden blijkt dat we nog steeds vooruitgang boeken in de richting van beide Fed-doelstellingen, namelijk een stabiele inflatie en een sterke werkgelegenheid."

Of de rente verder zal worden verhoogd en hoe lang de Fed de rente op het huidige niveau houdt, zal onder meer afhangen van alle binnenkomende economische gegevens en hoe de vooruitzichten zich ontwikkelen, aldus de Fed-voorzitter. "We blijven alert op deze ontwikkelingen omdat aanhoudende veranderingen in de financiële omstandigheden gevolgen kunnen hebben voor het monetaire beleid," aldus Powell.

Erdmann wees vrijdag nog op de Zwitserse frank die de afgelopen tijd in waarde is gestegen. "Veel daarvan hangt samen met de behoefte aan veilige valuta. In de dollar zie je dat nu nog niet zo snel terug, maar een deel van de markt dekt zich waarschijnlijk via de frank kennelijk toch wat meer in, gezien de crisis in het Midden-Oosten", aldus Erdmann.

De handelaar verwacht voor vanmiddag misschien nog wat beweging na de speech van de voorzitter van de Fed van Philadelphia Patrick Harker. Na deze week verschuift de aandacht naar, in eerste instantie, de inkoopmanagersindices van Frankrijk, Duitsland, de eurozone, het VK en de VS en daarna naar het rentebesluit van de ECB.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg donderdag even richting de 5,00 procent maar zakte na de toespraak van Powell terug tot 4,94 procent.

De Duitse producentenprijzen namen in september met 14,7 procent af en ondergingen daarmee de sterkste daling sinds 1949, toen Destatis begon met het bijhouden van de data.

De Britse detailhandelsverkopen kwamen in september 0,9 procent lager uit dan een maand ervoor, toen de verkoopvolumes met 0,4 procent op maandbasis stegen. De verwachting was voor september een afname met 0,1 procent.

De macro-economische agenda van de VS is vrijdag leeg.

De euro noteerde vrijdagochtend 0,1 procent hoger op 1,0587 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8734 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2120 dollar. De euro noteerde 0,1 procent lager op 0,9435 frank. Voor de aanval van Hamas op Israëlisch grondgebied noteerde de euro op 0,9524 frank.