AEX beperkt verliezen

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist vrijdag gedurende de ochtend een deel van de openingsverliezen weg te werken. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 723,28 punten, na krap een procent lager te zijn geopend. "De fors gestegen rentes drukken op de aandelenmarkten", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het sentiment blijft kwetsbaar en de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten blijft nerveuze beleggers bezighouden." Het leek er donderdag even op dat de Amerikaanse beurzen alsnog hoger zouden sluiten, maar Hewson zag de winsten uiteindelijk verdampen na een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Powell wist de rentes nog verder omhoog te praten. Powell zei onder andere dat de inflatie te hoog blijft en dat er waarschijnlijk een lagere economische groei nodig zal zijn om de inflatie omlaag te brengen. Powell zei ook dat hij denkt dat de rente nu niet te hoog is, zo merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "Iedereen die hoopte op een minder havikachtige toon van Powell gezien de recente stijging van de rentes, keek tegen een teleurstelling aan", aldus Hewson. Toch gaat de markt ervan uit dat de centrale bank een renteverhoging in november zal overslaan. Volgens de CME FedWatch Tool denken handelaren dat de kans ruim 98 procent is dat de centrale bank de rente ongewijzigd zal laten aan het einde van de vergadering in november. Maar ook voor het rentebesluit van december wordt niet op een verhoging gerekend. Het muntpaar euro/dollar koerste vrijdagochtend rond een niveau van 1,0585. De olieprijzen stegen anderhalf procent tot rond 90 dollar per vat. Stijgers en dalers Onder de vrijwel volledig roodgekleurde hoofdaandelen ontsprong alleen Unilever de dans met een minimale winst. De grootste dalers waren ABN AMRO en ArcelorMittal met verliezen van 2 tot 3 procent. In de AMX verloor Basic-Fit na cijfers 3,5 procent. De fitnessketen zag in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink stijgen, verwelkomde meer leden en opende flink wat clubs. Degroof Petercam miste een update over de financiële positie van het bedrijf. Na de halfjaarupdate werd duidelijk dat de liquiditeitspositie van het bedrijf beperkt blijft. "Er is een sterke bedrijfsvoering nodig om de schulden in bedwang te houden", aldus analisten van Degroof. Fagron klom daarnaast een half procent, na een flinke daling op donderdag. Allfunds ging ruim 2 procent hoger en was daarmee de enige stijger van betekenis in de Midcap. In de AScX won Sligro 1,5 procent, na een fors daling donderdag na cijfers. Sligro kon de zorgen over de huidige marktontwikkelingen niet wegnemen tijdens de beleggersdag gisteren, zo oordeelde Degroof. Ebusco ging 3,5 procent hoger. Avantium verloor 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

