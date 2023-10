Petercam: verbetering bij Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft na een tegenvallend tweede kwartaal weer verbetering laten zien in het afgelopen derde kwartaal. Dit oordeelde analist Kris Kippers van Degroof Petercam vrijdag in een rapport.

In het tweede kwartaal zag Degroof nog leden vertrekken, waardoor er uiteindelijk onder de streep sprake was van een zwakke ontwikkeling van het ledenbestand. "In het derde kwartaal trad er verbetering op, waarbij het ledenbestand zich conform verwachting ontwikkelde", aldus Kippers.

De gemiddelde omzet per lid blijft stijgen, zo zag de analist, en een voorziene omzet van 24,50 euro per lid in 2024 moet de kosteninflatie het hoofd bieden. Bovendien ligt deze verwachting in lijn met de consensus, zo zag Kippers.

In het afgelopen kwartaal voerde Basic-Fit het tempo op door veel nieuwe clubs te openen, maar dit was ook nodig om de outlook te behalen, aldus Kippers.

Kippers miste een update over de financiële positie van het bedrijf. Na de halfjaarupdate werd duidelijk dat de liquiditeitspositie van het bedrijf beperkt blijft. "Er is een sterke bedrijfsvoering nodig om de schulden in bedwang te houden."

Degroof Petercam heeft een Reduceren advies op Basic-Fit met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend met 1,8 procent tot 26,76 euro.