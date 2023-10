Value8 neemt belang in Brookz

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft een belang van 31 procent verworven in het overnameplatform Brookz. Dit meldde de investeerder vrijdagochtend.

Brookz is volgens Value8 het grootste overnameplatform van Nederland met meer dan 50.000 aangesloten ondernemers, investeerders en adviseurs. Brookz boekte de afgelopen jaren een sterke omzetgroei en is een gezond, winstgevend bedrijf, aldus Value8.

Na de overname van 31 procent in Dealsuite begin april van dit jaar verwierf Value8 een even groot belang in een tweede online overnameplatform.

"Onze interesse in Brookz en Dealsuite is het gevolg van onze eigen ervaringen met de platformen. Wij zoeken en vinden op Brookz en Dealsuite bedrijven die een toevoeging kunnen zijn voor onze bestaande portefeuilleondernemingen. De tevreden klant wordt nu aandeelhouder en fan", aldus CEO Peter Paul de Vries van Value8 in een toelichting.

Gezien de overeenkomsten tussen beide bedrijven en de gezamenlijke groeimogelijkheden hebben de aandeelhouders van Dealsuite en Brookz besloten om de beide activiteiten onder één holdingvennootschap, genaamd Deal Value Group, samen te brengen. "Daarin blijven beide bedrijven enerzijds onder eigen naam hun strategie voortzetten en anderzijds profiteren van elkaars expertise. Value8 zal als gevolg van die stap een overeenkomstig belang van 31 procent houden in de combinatie", aldus de investeerder.

Value8 meldde vrijdag niet hoeveel het betaalde voor het belang in Brookz. In april melde Value8 wel dat het ruim 3 miljoen investeerde in Dealsuite, dat in 2022 een omzet boekte van ongeveer 2 miljoen euro.