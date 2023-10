AEX flink lager van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong krap een procent lager op 720,86 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent prijs gaf. Onder de vrijwel volledig roodgekleurde hoofdaandelen ontsprong alleen Shell de dans met een minimale winst. Grootste dalers waren Adyen, ABNA MRO en en ArcelorMittal met verliezen van meer dan twee procent.

In de AMX won Basic-Fit na cijfers een procent. De fitnessketen zag in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink stijgen, verwelkomde meer leden en opende flink wat clubs. Oliedienstverlener SBM Offshore klom daarnaast een half procent.

In de AScX won Sligro meer dan twee procent, na een fors daling donderdag na cijfers. Vivoryon bleef daarnaast met een verlies van 5 procent onder druk staan. Bron: ABM Financial News

