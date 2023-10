Jefferies: Stabiele vooruitgang bij Allfunds Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft een stabiele vooruitgang geboekt in het derde kwartaal. Dit oordeelden analisten van Jefferies vrijdag in een rapport. Het geadministreerd vermogen kwam in het afgelopen kwartaal uit op 1.323 miljard euro tegen een verwachting van Jefferies van 1.318 miljard euro. De analisten wezen op een netto-instroom van 9 miljard euro, maar ook op een uitstroom van bijna 15 miljard euro. Allfunds wil dit jaar 40 tot 60 miljard euro binnenhalen, maar Jefferies denkt dat dit bedrag aan de onderkant van de bandbreedte zal uitvallen op 45 miljard euro. "Allfunds boekt al een aantal kwartalen op rij een stabiele vooruitgang en dat is een herinnering aan beleggers dat het aandeel nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd is", aldus de analisten. Zij verwachten voldoende opwaartse potentie zodra de markten wat minder tegenwind ervaren. Jefferies heeft een koopadvies op Allfunds met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel sloot donderdag op 5,02 euro. Bron: ABM Financial News

