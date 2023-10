AEX wacht lagere opening na toespraak Jerome Powell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,7 procent. Donderdag daalde de AEX nog licht met 0,3 procent naar 727,61 punten. Dankzij winst voor indexzwaargewicht ASML hield de index de schade relatief beperkt ten opzichte van omringende beurzen. "De verkoopgolf op de [Europese] beurzen kwam de afgelopen 24 uur in een stroomversnelling, doordat toenemende geopolitieke risico's en een nieuwe stijging van de langlopende rentes de stemming deed verslechteren,” zei Jim Reid van Deutsche Bank. Wall Street probeerde evenwel het tij te keren en opende donderdagmiddag in het groen, waarbij beleggers zich concentreerden op vrijgegeven bedrijfscijfers. Fed-voorzitter Jerome Powell zei vervolgens in een speech voor de Economic Club of New York dat de inflatie nog hardnekkig is, en dat er waarschijnlijk een lagere economische groei nodig zal zijn om deze terug te dringen. Powell zei ook dat hij de huidige beleidsrente niet te hoog vindt. “Heb ik het gevoel dat het monetaire beleid momenteel te restrictief is? Ik zou nee moeten zeggen”, aldus Powell tijdens de bijeenkomst. Powells doel was om de markten te kalmeren, zei econoom Jeffrey Roach van LPL Financial. Dit lukte echter niet en de Amerikaanse tienjaarsrente doorbrak na zijn speech voor het eerst sinds juli 2007 de psychologische grens van 5 procent. Analisten zien momenteel veel redenen voor de oplopende rentes, waaronder de angst dat de beleidsrente langer hoog zal blijven, omdat de economie en arbeidsmarkt ondanks de hoge rente nog amper tekenen van verzwakking laten zien, oplopende overheidstekorten die leiden tot extra vraag op de kapitaalmarkten, en de extra risicopremie die beleggers momenteel eisen. Op Wall Street gaven de hoofdindices donderdagavond na een volatiele sessie terrein prijs, maar de verliezen bleven wel beperkt tot minder dan een procent. Het rendement op de tienjaarsrente in de VS noteerde vanochtend op 4,95 procent. In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het rood. Sydney en Seoel verliezen meer dan een procent, terwijl Tokio, Hongkong en Shanghai minder dan een half procent prijs geven. Olie zet daarnaast juist zijn opmars voort. Donderdagavond koerste de WTI-future in New York al 1,2 procent hoger, en vanochtend stijgt de future met meer dan een procent verder naar 90,42 dollar per vat. De situatie blijft kritiek, volgens Ricardo Evangelista van ActivTrades. Als het Midden-Oosten in een groter conflict wordt getrokken, dan zou dit de wereldwijde aanvoer van ruwe olie kunnen verstoren, aldus de marktanalist. Zowel de macro-economische- als de bedrijfsagenda is vandaag karig gevuld. Beleggers hebben nog wel oog voor de cijfers van American Express. Bedrijfsnieuws Basic-Fit zag in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink stijgen, verwelkomde meer leden en opende flink wat clubs. De omzet steeg in de afgelopen negen maanden op jaarbasis met 36 procent tot 765 miljoen euro. De omzet van Beter Bed steeg in het derde kwartaal met 0,9 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, naar 54,9 miljoen euro. Aandeelhouders van RoodMicrotec hebben donderdag groen licht gegeven voor een aantal besluiten gerelateerd aan de overname door Microtest van 0,35 euro per aandeel. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde donderdag 0,9 procent op 4.278,00 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 33.414,17 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.186,18 punten. Bron: ABM Financial News

