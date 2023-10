Geadministreerd vermogen Allfunds groeit door Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft over de eerste negen maanden van 2023 op jaarbasis een toename van het geadministreerde vermogen gerealiseerd. Dat maakte het Spaanse fintechbedrijf met een notering in Amsterdam vrijdag bekend. Het geadministreerde vermogen steeg over de eerste negen maanden met 2,0 procent van 1.296 miljoen naar 1.323 miljoen euro. In het derde kwartaal liep het vermogen wel met 2,0 procent terug. De platformdiensten daalden in het derde kwartaal met 1,6 procent in omvang en het dealing & execution-vermogen met 2,9 procent. Er kwam netto 9,0 miljard euro nieuw vermogen binnen in het kwartaal. CEO Juan Alcaraz sprak van goede prestaties in de verslagperiode, ondanks uitdagende marktomstandigheden. "We vinden het bemoedigend dat het groeitempo van de autonome instroom uit het tweede kwartaal zich verder doorzette." De topman zei verder op schema te liggen met het inkoopprogramma van eigen aandelen. Bron: ABM Financial News

