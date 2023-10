Flinke omzetstijging Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink zien stijgen, verwelkomde meer leden en opende flink wat clubs. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs vrijdag voorbeurs bekend. CEO Rene Moos verwacht dat de gemiddelde omzet per lid zal blijven stijgen in de komende jaren. Basic-Fit liet al eerder weten voor dit jaar te mikken op een gemiddelde omzet van 23,50 per lid. In 2024 moet dit verder stijgen tot gemiddeld 24,50 euro. "De stijging van de opbrengsten moet ruimschoots compenseren voor de kosteninflatie en draagt bij aan de verdere verbetering van de onderliggende EBITDA-marges", aldus Moos. De omzet steeg in de afgelopen negen maanden op jaarbasis met 36 procent tot 765 miljoen euro. De gemiddelde omzet per lid steeg van 22,50 naar 23,28 euro. Aan het einde van het derde kwartaal maakten de duurdere premiumabonnementen 44 procent uit van de totale lidmaatschappen. In de eerste negen maanden van 2023 werden er 216 nieuwe clubs geopend. Daarmee bereikte Basic-Fit al het doel om dit jaar minstens 200 clubs te openen. Het clubnetwerk groeide tot 1.376 clubs. Het aantal nieuwe leden steeg in de afgelopen negen maanden tot 3,71 miljoen tegenover 3,15 miljoen een jaar eerder. Outlook Basic-Fit mikt voor dit jaar onverminderd op tenminste 1 miljard euro omzet in 2023. De consensusverwachting ligt daar nog iets boven met 1.073,4 miljoen euro. Dit jaar hoopt Basic-Fit nog steeds dat het ledenbestand tot minstens 3,8 miljoen leden groeit. Bron: ABM Financial News

