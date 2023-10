Omzet Beter Bed omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft over het derde kwartaal van 2023 meer omzet geboekt. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalresultaten van de uitbater van matrassenketens. De omzet steeg in het derde kwartaal met 0,9 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, naar 54,9 miljoen euro. De omzet uit de Benelux steeg met 0,2 procent tot 51,8 miljoen euro, terwijl de omzet uit nieuwe activiteiten 3,1 miljoen euro bedroeg, goed voor een groei van 13,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De online omzet viel op jaarbasis 0,5 procent lager uit op 9,3 miljoen euro. Met betrekking tot het officieel uitgebrachte bod van 6,10 euro in contanten per aandeel Beter Bed door Torqx, wordt door Beter Bed op 15 november een buitengewone aandeelhoudersvergadering gehouden. Beleggers kunnen hun aandelen tot 29 november aanmelden. Bron: ABM Financial News

