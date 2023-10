Olieprijs boven 89 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 89,37 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,2 procent duurder. De oliemarkten reageerden aanvankelijk op het nieuws dat de Verenigde Staten de sancties op de Venezolaanse olie- en gassector versoepelen. Dat zorgde voor een daling van de olieprijzen. De versoepeling van de sancties wordt gezien als "een verlichting van de druk aan de aanbodzijde die de recente prijsstijgingen heeft ondersteund", zei analist Ricardo Evangelista van ActivTrades. "Op korte termijn - zes maanden nadat de sancties zijn opgeheven - kan de productie slechts met maximaal 200.000 vaten per dag toenemen; een relatieve druppel op de gloeiende plaat", temperde olie-analist Sofia Guidi Di Sante van Rystad Energy de impact van de versoepeling. Gedurende de tweede helft van de handelsdag veerden de olieprijzen op, nadat ze woensdag ook al 2 procent duurder werden als gevolg van de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. De situatie blijft kritiek, volgens Evangelista. Als het Midden-Oosten in een groter conflict wordt getrokken, dan zou dit de wereldwijde aanvoer van ruwe olie kunnen verstoren, aldus de marktanalist. Bron: ABM Financial News

