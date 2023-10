Wall Street beweeglijk bij stijgende rentes

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan in een zeer beweeglijke sessie in New York. De S&P 500 daalde 0,2 procent op 4.306,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.640,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent lager op 13.280,16 punten.

De tienjarige Amerikaanse staatsrente kroop donderdag richting 5 procent, en staat nu op het hoogste niveau sinds 2007. De 30-jarige noteerde op 5,074 procent.

In een toespraak in New York hintte Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell op een langere pauze in het rentebeleid van de centrale bank. Dat zette de indexen op Wall Street kortstondig hoger.

"Gezien de onzekerheden en risico's, en hoe ver we zijn gekomen, gaat het beleidscomité voorzichtig te werk," benadrukte Powell. "Uit de binnenkomende macrogegevens van de afgelopen maanden blijkt dat we nog steeds vooruitgang boeken in de richting van beide Fed-doelstellingen, namelijk een stabiele inflatie en een sterke werkgelegenheid."

Volgens David Russell van TradeStation koos Powell met zijn woorden de gulden middenweg tussen havik en duif.

"De Fed weet nog steeds niet zeker of ze genoeg heeft gedaan [om de inflatie te beteugelen]. Powell merkte positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op, maar het is moeilijk om te dovish te worden gezien de detailhandelsverkopen en de werkeloosheidsclaims van deze week. Hij houdt dus zijn opties open en wacht op meer duidelijkheid voordat hij een keuze maakt", zei de marktstrateeg.

Powells doel was om de markten te kalmeren, zei econoom Jeffrey Roach van LPL Financial. Powell zei dat de markten de kans op meer renteverhogingen te hoog inschatten. Uit het Beige Book, dat woensdag werd gepubliceerd, bleek dat de economie niet langer op een sterk groeitraject zit, aldus Roach.



De olieprijs daalde aanvankelijk licht, maar veerde donderdagavond weer op tot ruim 89 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0594.

Economisch nieuws was er donderdag over de Amerikaanse arbeidsmarkt, waar het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week met 13.000 daalde tot 198.000. Dit is minder dan het grofweg stabiele cijfer van 210.000 dat economen gemiddeld voorspelden.

De Philadelphia Fed-index liet een verbetering zien, al was die kleiner dan verwacht, met een verbetering van -13,5 in september naar -9,0 in oktober. De bestaande woningverkopen in de VS daalden in september met 2,0 procent.

De leidende economische indicatoren zijn in september verder gedaald. De Leading Economic Index daalde 0,7 procent en kwam uit op 104,6.

De Leading Index daalt al anderhalf jaar en hoewel de index gemeten over een periode van zes maanden minder hard daalde dan in augustus, is er nog steeds het risico van economische zwakte in de toekomst, zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board in een toelichting.

Bedrijfsnieuws

Netflix steeg 16 procent. Het streamingbedrijf boekte een flinke groei van het aantal abonnees.



Tesla daalde 9 procent, waarbij de verliezen van woensdag een vervolg lijken te krijgen. Volgens topman Elon Musk kan het een jaar of anderhalf duren voordat de Cybertruck echt geld in het laatje zal brengen. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet maar werd minder winst behaald.

AT&T heeft in het derde kwartaal de verwachtingen van analisten overtroffen en verhoogde zijn doelstelling voor de vrije kasstroom dit jaar. Het aandeel steeg 8 procent.

Philip Morris overtrof de winstverwachtingen en verhoogde de outlook. Het aandeel daalde toch 2,5 procent.

American Airlines heeft zijn winstverwachting voor dit jaar bij de derdekwartaalcijfers weer moeten verlagen, nadat de onderneming een kwartaal eerder juist de outlook verhoogde. Het aandeel steeg 2 procent.

ManpowerGroup heeft in het derde kwartaal van 2023 minder omzet en beduidend minder winst geboekt dan een jaar eerder, maar haalde de eigen winstprognose nog net. Het aandeel verloor 2,5 procent.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999