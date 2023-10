Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,2 procent tot 439,73 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 15.045,23 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,6 procent in de min bij een stand van 6.921,37 punten. De Britse FTSE sloot 1,2 procent lager op 7.499,53 punten.

"De verkoopgolf op de markten kwam de afgelopen 24 uur in een stroomversnelling, waarbij de toenemende geopolitieke risico's en een nieuwe stijging van de langlopende rentes de stemming nog verder verslechterden," zei Jim Reid van Deutsche Bank.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets blijft het sentiment kwetsbaar.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot bijna 5 procent, terwijl de rente op de tienjarige Bund even boven de 2,95 procent uitkwam.

Verder lieten Europese kwartaalcijfers donderdag een gemengd beeld zien. Op macro-economisch vlak was het rustig in de eurozone.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0573. WTI-olie werd een half procent goedkoper en kostte circa 88 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Nestlé heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een lager dan verwachte autonome omzetgroei geboekt, maar handhaafde de verwachtingen voor heel het jaar. De koers van het aandeel sloot bijna 3,5 procent lager.

RELX heeft in de eerste negen maanden een onderliggende groei van 8 procent gerealiseerd en herhaalde de verwachting dat de onderliggende winst- en omzetgroei boven de historische trend blijft. Het aandeel verloor bijna een procent.

Deliveroo heeft in het derde kwartaal van dit jaar de brutotransactiewaarde zien aantrekken, aangejaagd door een gestegen waarde per bestelling, en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel verloor in Londen licht terrein.

In Parijs ging Pernod Ricard aan kop met een winst van bijna 5 procent, na het openen van de boeken, waarbij de outlook als positief werd gezien. Andere luxemerken als L'Oreal en LVMH zaten ook in de lift in de CAC40.

Renault heeft de outlook voor heel het jaar bevestigd, na een stijging van de omzet en verkopen in het derde kwartaal. Het aandeel sloot toch meer dan 7 procent lager, waarmee het aandeel onderaan belandde in de Franse index.

In Frankfurt deed SAP goede zaken, met een plus van meer dan 5 procent. Het techbedrijf bevestigde de outlook voor heel het jaar na hogere resultaten in het derde kwartaal. Vastgoedbedrijf Vonovia verloor bijna 5 procent en was daarmee hekkensluiter in de DAX.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ziet signalen dat een moeilijk jaar voor de halfgeleiderindustrie mogelijk spoedig achter de rug is. Europese halfgeleideraandelen als Infineon en STMicroelectronics profiteerden niet van dat nieuws en sloten flink lager. Het Nederlandse ASML steeg in Amsterdam ruim anderhalf procent, ook nadat KBC Securities een koopadvies op het aandeel plakte.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het Europese slot dicht bij huis.