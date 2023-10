Aandeelhouders RoodMicrotec akkoord met besluiten rond overname Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van RoodMicrotec hebben donderdag groen licht gegeven voor een aantal besluiten gerelateerd aan de overname door Microtest van 0,35 euro per aandeel. Dit meldde RoodMicrotec na afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.



De aandeelhouders gingen onder meer akkoord met het Post-Settlement herstructureringsbesluit en de voorwaardelijke wijziging van de statuten van de vennootschap vanaf de datum van de afwikkeling van de overname.



Verder gingen de aandeelhouders akkoord met de voorwaardelijke benoeming van Luca Civita als lid van de raad van bestuur, met ingang vanaf de afwikkelingsdatum, zei RoodMicrotec.



De aanbiedingsperiode van de overname door Microtest loopt af op 27 oktober 2023 om 17:40 uur, tenzij deze wordt verlengd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.