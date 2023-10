ASML aan kop in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht lager geëindigd, waarmee de verliezen beperkt bleven ten opzichte van omringende aandelenmarkten. De AEX daalde 0,3 procent tot 727,61 punten.

Zwaargewicht ASML hield de schade voor de hoofdindex beperkt. Sectorgenoot TSMC ziet signalen dat een moeilijk jaar voor de halfgeleiderindustrie mogelijk spoedig achter de rug is, zo meldde het Taiwanese bedrijf bij de kwartaalcijfers. Ook kreeg ASML een koopaanbeveling van KBC Securities.

Het bredere sentiment op de aandelenmarkten was donderdag negatief. Beleggers blijven bezorgd over een mogelijke escalatie in het Midden-Oosten, terwijl de obligatierentes ondertussen oplopen.

Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, ziet een paradox. "Tegen een achtergrond van bezorgdheid over het Midden-Oosten worden Amerikaanse obligaties over het algemeen gebruikt als veilige haven, wat zich zou moeten vertalen in lagere rentes. We zien echter een sell-off in diezelfde obligaties, waardoor de Amerikaanse tienjarige obligatie stijgt naar bijna 5 procent, het hoogste niveau in 16 jaar".

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag rond het Europese slot op 4,93 procent. De Duitse variant noteerde op 2,93 procent.

Later vanavond zal de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, deelnemen aan een paneldiscussie. Beleggers zijn benieuwd naar wat hij zal zeggen over de oplopende obligatierentes.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Amerikaanse cijfers. De wekelijkse steunaanvragen daalden tot minder dan 200.000, terwijl de Philadelphia Fed index voor de maand oktober een lichte verbetering liet zien. De index bleef wel negatief. Verder daalde de index voor economische leidende indicatoren in de VS opnieuw.

De euro/dollar handelde op 1,0573. WTI-olie werd iets goedkoper.

Stijgers en dalers

ASMI steeg ruim anderhalf procent in de AEX en voerde daarmee de index aan. Besi won een half procent. ASML kreeg naast een koopaanbeveling van KBC Securities wel een koersdoelverlaging van KBC. Ook Degroof Petercam verlaagde het koersdoel. ASML ging woensdag nog onderuit na het openen van de boeken.

IMCD won meer dan een procent. Prosus was hekkensluiter in de AEX, met een verlies dat richting de 3 procent ging.

Financials stonden onder druk. ING, Aegon en ABN AMRO daalden rond een half procent. ASR leverde bijna 2 procent in. NN verloor ruim een procent.

Heineken sloot licht hoger. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel in aanloop naar de kwartaalcijfers van de brouwer volgende week.

RELX daalde bijna een procent na een update over de eerste negen maanden, waarin de outlook voor heel 2023 werd herhaald.

In de AMX gingen Flow Traders en Fugro rond een procent hoger en eindigde TKH ruim een half procent in de plus. Fagron leverde juist 3,5 procent in. Kepler Cheuvreux haalde het aandeel van zijn kooplijst, vanwege de voorziene tegenwind in 2024, onder andere in Polen en Israël.

OCI en Corbion daalden ruim 3,5 procent.

In de AScX steeg Vastned bijna 2 procent. NSI steeg een procent. CM.com sloot anderhalf procent in de plus en ook BAM behoorde tot de grootste stijgers.

Sligro verloor 8,5 procent. De groothandel zag in het derde kwartaal de omzet stijgen, maar aanzienlijk minder stevig dan analisten hadden verwacht. Ook meldde Sligro een bijzondere waardevermindering van 20 tot 25 miljoen euro. Degroof Petercam sprak van teleurstellende omzetcijfers.

Nedap bewoog niet na het openen van de boeken. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal beduidend meer omzet geboekt, maar na het wegwerken van leverachterstanden waarschuwde het bedrijf wel voor druk op de vraag doordat de economie de investeringsbereidheid van klanten vermindert.

Vivoryon leverde liefst 27 procent in zonder concreet nieuws.

Cabka steeg bijna 2 procent. De recycler van plastic handhaafde zijn verwachtingen voor het jaar. De resultaten zullen wel aan de onderkant van de bandbreedte uitvallen, door de economische omstandigheden, waarin klanten hun voorraden blijven afbouwen, onder invloed van hogere rentekosten en inflatie, aldus Cabka.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam bleven de Amerikaanse beurzen dicht bij huis.