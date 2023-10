Leidende indicatoren VS dalen verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in september opnieuw gedaald. Dit meldde The Conference Board donderdag. De Leading Economic Index daalde 0,7 procent en kwam uit op 104,6. In augustus daalde de index met 0,5 procent. Eerder werd voor die maand een afname met 0,4 procent gemeld. De Leading Index daalt al anderhalf jaar en hoewel de index gemeten over een periode van zes maanden minder hard daalde dan in augustus, is er nog steeds het risico van economische zwakte in de toekomst, zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board in een toelichting. De LEI index is een conjunctuurindicator die de ontwikkeling van de economie in het komende halfjaar weergeeft. De hoofdindicator is opgebouwd uit het gewogen gemiddelde van verschillende deelindicatoren, zoals het consumentenvertrouwen, het gemiddelde van de gewerkte uren in de industrie en aandelenprijzen. Bron: ABM Financial News

