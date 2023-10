Air France-KLM verlengt samenwerking met Sabre Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft de samenwerking met technologiepartner Sabre verlengd met de uitbreiding van een nieuw en bestaand distributiecontract. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij donderdag bekend, zonder financiële details te vermelden. "Het is essentieel om samen te werken met de juiste partners voor reistechnologie", stelde commercieel directeur Angus Clarke van Air France-KLM. Het technologieplatform van Sabre verwerkt meer dan 260 miljard dollar aan jaarlijkse reistransacties wereldwijd. Behalve luchtvaartmaatschappijen zijn ook reisbureaus en hotels klant van Sabre. Reisbureaus kunnen met het systeem efficiënt naar tickets zoeken en het diverse aanbod van vliegtickets vergelijken. Bron: ABM Financial News

