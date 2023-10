American Airlines verlaagt jaaroutlook

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft zijn winstverwachting voor dit jaar bij de derdekwartaalcijfers weer moeten verlagen, nadat de onderneming een kwartaal eerder juist de outlook verhoogde. Dat bleek donderdag bij de nieuwe cijfers van de luchtvaartmaatschappij.

Voor het hele jaar voorziet American Airlines nu een aangepaste winst van 2,25 tot 2,50 dollar tegen een eerdere verwachting van 3,00 tot 3,75 dollar per aandeel. Voorafgaand aan de halfjaarcijfers mikte het bedrijf nog op 2,50 tot 3,50 dollar per aandeel.

Voor het vierde kwartaal verwacht American Airlines een break-even aangepaste winst per aandeel. Voor heel 2023 wordt een operationele marge van circa 7 procent voorzien.

Cijfers



Het nettoverlies kwam afgelopen kwartaal uit op 545 miljoen dollar, of 0,83 dollar per aandeel, tegen 483 miljoen dollar, of 0,74 dollar per aandeel een jaar eerder.

De aangepaste winst per aandeel lag over de verslagperiode op 0,38 dollar tegen een consensusverwachting van 0,25 dollar, aldus FactSet. Een jaar eerder stond er nog 0,69 dollar per aandeel in de boeken.

In september had American Airlines de verwachtingen voor het derde kwartaal al verlaagd naar een aangepaste winst per aandeel van 0,20 tot 0,30 dollar per aandeel waar het eerder werd gemikt op 0,85 tot 0,95 dollar.

De omzet steeg van 13,46 miljard naar 13,48 miljard dollar tegen 13,51 miljard dollar waar analisten gemiddeld op rekenden.

Het aandeel American Airlines noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 0,2 procent hoger.