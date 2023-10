Vlakke futures Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, onder invloed van een hogere rente. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd vrijwel vlak. Beleggers wachten op het commentaar dat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zal geven op de laatste sterke stijging van de rente bij de Economic Club in New York donderdag. De tienjarige Amerikaanse staatsrente kroop donderdag verder omhoog richting 5 procent, en staat nu op het hoogste niveau sinds 2007. "De oorlog in het Midden-Oosten en vrees voor een verdere escalatie, in combinatie met de oplopende obligatierentes en Fed-uitspraken over een beleidsrente die langer hoog blijft, zorgen voor verliezen op de aandelenmarkten", stelde IG.



De olieprijs daalde, na dinsdag te zijn opgelopen door de spanning over de toedracht van het gebombardeerde ziekenhuis in Gaza. Een december-future West Texas Intermediate kostte 1,8 procent minder dan woensdag, op 85,67 dollar per vat. Brent-olie zakte ook 1,9 procent tot 89,73 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0551. Bij bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0534 op de borden. Bedrijfsnieuws Netflix steeg voorbeurs 12 procent. Het streamingbedrijf boekte een flinke groei van het aantal abonnees.



Tesla daalde voorbeurs 4 procent, waarbij de verliezen van woensdag een vervolg lijken te krijgen. Volgens topman Elon Musk kan het een jaar of anderhalf duren voordat de Cybertruck echt geld in het laatje zal brengen. AT&T heeft in het derde kwartaal de verwachtingen van analisten overtroffen en verhoogde zijn doelstelling voor de vrije kasstroom dit jaar. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ziet signalen dat een moeilijk jaar voor de halfgeleiderindustrie mogelijk spoedig achter de rug is. Het Taiwanese bedrijf gaf daarmee de halfgeleidersector een steun in de rug. Het bedrijf kwam ook met cijfers. Philip Morris overtrof de winstverwachtingen en verhoogde de outlook. Het aandeel bewoog nog nauwelijks voorbeurs. Slotstanden Wall Street slot woensdag lager. De S&P 500 sloot 1,3 procent in het rood op 4.314,60 punten. De Dow Jones-index daalde 1,0 procent tot 33.665,08 punten en technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent tot 13.314,30 punten. Bron: ABM Financial News

