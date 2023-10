TSMC ziet signalen van bodem in chipindustrie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ziet signalen dat een moeilijk jaar voor de halfgeleiderindustrie mogelijk spoedig achter de rug is. Dat bleek donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf uit Taiwan. CEO C.C. Wei zei in een toelichting op de vanochtend verschenen kwartaalcijfers, dat hij gelooft dat de bodem in zicht lijkt voor de chipsector. De topman ziet eerste signalen van een aantrekkende vraag in de markt voor consumentenelektronica, onder meer naar smartphones en computers. Wei verwacht een gezonde groei in 2024, gezien de voorsprong in technologie en de brede klantenbasis van TSMC. Sterke groei kan volgens Wei worden verwacht van hoogpresterende rekenchips in de komende jaren, dankzij een sterke vraag naar toepassingen voor kunstmatige intelligentie. Een scherp herstel van de vraag verwacht Wei niet, omdat klanten hun voorraden nog zorgvuldig aan het beheren zijn.



De nettowinst van TSMC steeg in het derde kwartaal op kwartaalbasis met 16 procent, terwijl de omzet met 14 procent aantrok. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.