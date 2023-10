Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager nu de rentes nog altijd opwaarts bewegen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,7 procent op 441,91 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent op 15.044,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,5 procent met een stand van 6.929,37 punten. De Britse FTSE daalde 0,7 procent naar 7.532,99 punten. "De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt ondanks een licht lagere olieprijs met nog eens 5 basispunten en dat drukt op de stemming", stelde investment manager Simon Wiersma van ING donderdagochtend. "Zolang de situatie in het Midden-Oosten niet de-escaleert en rentes verder oplopen, zullen de financiële markten volatiel blijven." Het goede nieuws is volgens Wiersma dat de kwartaalcijfers in de VS tot nu toe, zoals gebruikelijk, meevallen. Veel aandacht zal vandaag uitgaan naar de toespraak van de voorzitter van de Fed Jerome Powell in New York. Deze staat om 18.00 uur gepland. Ook zijn er diverse andere Fed-leden die vandaag spreken. Het Franse ondernemersvertrouwen liep in oktober wat terug. Voor vanmiddag kijken beleggers uit naar de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index voor oktober, de verkopen van bestaande woningen en de leidende indicatoren, beiden over september. Olie noteerde donderdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 2,1 procent in het rood op 85,56 dollar, terwijl voor een december-future Brent 89,64 dollar werd betaald, een daling van 2,0 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0539. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0540 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0574 op de borden.



Bedrijfsnieuws Nestlé heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een lager dan verwachte autonome omzetgroei geboekt, maar handhaafde de verwachtingen voor heel het jaar. De koers van het aandeel noteerde 2,1 procent lager. Renault heeft de outlook voor heel het jaar bevestigd, na een stijging van de omzet en verkopen in het derde kwartaal. Het aandeel noteerde 6,3 procent lager. Pernod Ricard heeft de omzet over het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar zien dalen. Het aandeel schoot ruim vijf procent omhoog. RELX heeft in de eerste negen maanden een onderliggende groei van 8 procent gerealiseerd en herhaalde de verwachting dat de onderliggende winst- en omzetgroei boven de historische trend blijft. Het aandeel gaf krap een procent prijs. Deliveroo heeft in het derde kwartaal van dit jaar de brutotransactiewaarde zien aantrekken, aangejaagd door een gestegen waarde per bestelling, en handhaafde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel verloor in Londen 1,3 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood. De S&P 500 sloot woensdag 1,3 procent in het rood op 4.314,60 punten. De Dow Jones-index daalde 1,0 procent tot 33.665,08 punten en technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent tot 13.314,30 punten. Bron: ABM Financial News

