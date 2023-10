Philips analyseert duurzaamheid Fins ziekenhuis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een Fins ziekenhuis voor hartaandoeningen geanalyseerd op duurzaamheid en heeft samen met het ziekenhuis een plan gemaakt om de uitstoot van CO2 tegen 2035 tot nul terug te brengen. Dat maakte Philips donderdag bekend. Het gaat om het academische ziekenhuis Tampere. Philips heeft een vijftienjarig contract met het ziekenhuis voor strategisch dienstenbeheer. Eerder deed het bedrijf vergelijkbare analyses voor Vanderbilt University Medical Center in de Amerikaanse stad Nashville, en voor een biomedisch bedrijf in Lissabon. Bron: ABM Financial News

