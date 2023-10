KBC Securities zet ASML op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het advies voor ASML verhoogd van Houden naar Accumuleren, maar het koersdoel ging wel omlaag van 655,00 naar 626,00 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van KBC. Analisten van KBC pasten hun taxaties voor de periode 2023 tot en met 2025 aan, op basis van de cijfers die ASML op woensdag naar buiten bracht. Hoewel de aanpassingen beperkt zijn, werd het koersdoel verlaagd door de toepassing van een hogere risicovrije premie in het waarderingsmodel. Op basis van de nieuwe waardering en de huidige koers is er volgens KBC genoeg potentieel om het advies te verhogen. "De adviesverhoging wordt ondersteund door het feit dat ASML wordt verhandeld tegen een van de laagste premies ten opzichte van vergelijkbare aandelen in de afgelopen 8 jaar", aldus KBC. Het aandeel ASML koerste donderdagochtend 4,0 procent hoger op 575,50 euro. Bron: ABM Financial News

